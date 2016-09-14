清境農場商圈歐洲品牌羊咩咩玩具 警追查出假貨
張姓男子自中國大陸引進仿冒歐洲品牌「NICI」的羊咩咩絨毛玩具，在清境農場及谷關溫泉等商圈3家店面舖貨販售，保安警察第二總隊刑事警察大隊循線日前查緝，查獲大小仿冒品千餘隻絨毛羊咩咩，以市價約3成多販售，初估一年來的不法超過100萬元，依法送辦。
熱門旅遊景點清境農場飼養羊群，還推出知名的綿羊秀，附近商圈店家販售的可愛羊咩咩絨毛玩具深受遊客喜愛。保安警察第二總隊刑事警察大隊偵二隊接獲線報，有業者賣仿冒歐洲品牌「NICI」商品。
警方調查蒐證後，追查到清境農場及谷關商圈都有店家銷售疑似仿冒品，聯繫台灣的代理公司確認後，前往查緝。訊後，依違反商標法等罪嫌將張男送辦。
警方表示，50歲張男在清境農場及谷關溫泉商圈各開設一家店面，自去年起即開始擺售仿冒商品，也在谷關另一家店面上架銷售，仿品售價約僅正品價格的三分之一，從售價為80元的鑰匙圈到1290元的玩偶都有。
警方初估，張男在一年多來的不法獲利約新台幣100萬元。「NICI」的台灣總代理洪姓業者表示，「NICI」在全球有千餘間的專賣店，仿品的外觀雖與正品相似，不過，所使用的布料及縫線粗糙，而且有部分產品工廠早已停產。
(中時)
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