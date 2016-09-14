雨勢趨緩 蘇花公路和平至崇德路段再開放

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受到強颱莫蘭蒂影響，蘇花公路和平至崇德路段今（14日）發生強降雨，現場多處邊坡出現雨瀑夾帶土石泥流，公路總局第四區養護工程處宣布，11時30分預警性封閉和平至崇德路段。

下午2時15分雨勢趨緩，暫時解除預警性封路，如後續風雨加劇，將視情況隨時封閉。

(中時)