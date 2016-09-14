中市府協助非營利組織運用雲端科技

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台中市府社會局協助非營利組織運用雲端科技，創新會務運作模式。（圖／台中市府提供）

台中市政府社會局與嶺東科技大學數位媒體設計系合作，日前利用暑假期間培訓非營利組織人員，運用Google、Line等雲端技術進行會務運作雲端化，不但可節省人力、物力、時間，大幅提高執行效率，創新會務運作模式。

社會局表示，非營利組織長期面臨專業人力不足、人員流動、雲端化程度與資料雲端化經費不足等問題，經嶺東科技大學講師李澄益的媒合，市府與數位媒體設計系合作，由系主任吳崇榮帶領學生何丞祐、徐煜程、呂映佑、林世峰、陳仕穎等人，利用暑假實習協助舉辦2場說明會、6場電腦教室培訓課程，共有118個非營利組織、178名會務人員參與課程。

這群嶺東科大師生運用Google Apps for Work雲端科技，協助非營利組織舉辦活動，學習利用Google表單線上報名、Google相簿保存與分享活動照片，Google雲端硬碟儲存活動後的結案報告，還能使用雲端資料共享給協作者，創新的會務運作模式，大幅提高工作效率，並有助於組織交接與傳承。

社會局也表示，近年來台中市人民團體大量成立，代表民間力量蓬勃發展，市府將持續推動社團聯繫會報、會務人員講習等輔導工作，盼健全社會團體組織，與市府共同投入服務工作。

(中時)