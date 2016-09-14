風雨加大 台鐵新左營南北向列車停駛

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台鐵停駛，旅客辦退票。（李義攝）

台鐵停駛，高鐵正常發車，不少旅客改搭高鐵北上。（李義攝）

強颱莫蘭蒂中午過後風雨加大，因風速逾每秒25公尺，台鐵新左營站的南北向區間車停駛，自強號從嘉義北上列車還正常發車。

台鐵新左營站表示，因風速太強，且有部分路樹倒塌壓到電車線，因此高雄至潮洲間的區間車及北上車輛停駛。嘉義以北的風速較小，北上自強號從嘉義行駛。

原本要搭車北上的旅客，紛紛辦理退票，改乘高鐵北上。

(中時)