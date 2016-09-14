傳播管理獎設團體獎 張善政任頒獎人
2016年傳播管理獎將於10月3日下午3時頒獎，今年的頒獎嘉賓請到前行政院長張善政；而今年除了原有的個人獎之外，首次增設團體獎，希望促成媒體之間的優質競爭與良性循環，
主辦「傳播管理獎」的中華傳播管理學會理事長賴祥蔚指出，台灣媒體面對的大環境越來越險惡，因此媒體主管更需要具有創新性與成長性的管理作為，「傳播管理獎」宗旨就是要為媒體選拔傳播管理典範、進而促進相互學習。
有鑑於傳播管理要能真正改變媒體，必須依靠團隊力量，因此今年的傳播管理獎除了原有的個人獎之外，首次增設立團體獎，希望促成媒體之間的優質競爭與良性循環。
傳播管理獎今年邁入第2屆，報名件數比去年增加了一倍。本屆傳播管理獎經過初選階段之後，個人組有8名、團體組則有3組入圍複選，最後確認的得獎名單將在頒獎日公布。
擔任今年評審團召集人的彭芸指出，今年申請傳播管理獎，並且進入入圍名單的媒體，主要有正面提升、人文關懷、跨界整合等特色。具體的傳播管理貢獻包括，改善新聞的膚淺化現象、因應新媒體時代的創新之舉、實踐環境永續與人文關懷等理念、資源整合以及成功跨入電子商務等，入圍事蹟都很適合作為其他媒體參考學習的典範。
今年傳播管理獎的評審還包括資深媒體人李四端、前廣電基金董事長鄭自隆、政治大學廣播電視系教授劉幼琍等人，共同選出並表揚優秀的傳播媒體。1050914
(中央社)
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