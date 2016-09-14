獵雷艦採購案 海軍：依法採購無坑殺包商

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海軍司令部今天表示，海軍執行獵雷艦採購案，均依政府採購法辦理公開招標，並按合約執行與付款，均有相關證明文件可稽，絕無坑殺包商情事。

媒體報導「慶富造船套牢數十億，揭海軍坑殺獵雷艦包商」，海軍司令部今天鄭重澄清，報導內容絕非事實。

海軍進一步指出，執行獵雷艦採購案均依政府採購法辦理公開招標，並按合約執行與付款，均有相關證明文件可稽，絕無坑殺包商情事。

海軍司令部強調，有關「周刊王」惡意與不實報導，嚴重損及海軍軍譽形象，將保留法律追訴權，若再有不實報導，必採取法律訴訟，捍衛海軍軍譽。1050914

(中央社)