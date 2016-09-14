防雅加達下沉 印尼大海堤復工
印尼海洋事務統籌部長盧胡特表示，印尼將恢復首都雅加達的填海造陸計畫，恢復「大海堤」施工，以防止雅加達沉沒至海平面以下。
「氣候變遷脆弱指數」（Climate Change Vulnerability Index）報告指出，隨著海平面日益上升，最快到2030年時，印尼首都雅加達的蘇卡諾哈達國際機場（Soekarno-Hatta Airport）將會陷入水中，外圍地區會變成湖泊。
世界銀行也曾提出警告，印尼首都雅加達正在下沉；如果印尼當局再不採取行動，這個擁有1200萬人口的沿海城市，將於2025年後逐漸被海水淹沒。
盧胡特（Luhut Pandjaitan）昨晚表示，印尼將恢復填海造陸工程，以有助於防止雅加達沉沒至海平面以下。這項工程在5個月前暫停施工，原因是中央地方意見不一，以及環保方面的考量。
雅加達省政府目前採取的方法是強化雅加達的防衛工程，興建1道長達15英哩（約24公里）的「大海堤」（Giant Sea Wall），並整修疏洪運河系統。
印尼政府昨晚決定，准許大海堤的關鍵階段工程復工。這項工程的目標是為雅加達的北部地層提供支持，同時將雅加達的形象改造成類似新加坡的水岸城市。
盧胡特表示，如果沒有完成這道大海堤，海水滲透將會對雅加達造成重大衝擊。
此外，海洋事務統籌部也規劃在包括雅加達北海岸等地興建17座人工島。地產開發商計劃在島上興建類似新加坡聖淘沙島（Sentosa）的購物中心與娛樂設施。1050914
(中央社)
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