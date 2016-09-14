颱風莫蘭蒂侵襲 全台近50萬戶停電

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颱風莫蘭蒂侵襲，根據中央災害應變中心統計，至今天下午2時為止，近50萬戶停電，目前已修復8多萬戶。

中央災害應變中心截至今天下午2時統計，颱風莫蘭蒂造成49萬1271戶停電，台電已修護8萬3392戶，還有40萬7879戶待修；自來水部分，至下午1時止，有1萬9538戶停水，已修護50戶，還有1萬9488戶待修。

至於颱風造成的意外傷亡，災害應變中心表示，在花蓮、台東、金門等地，共計5人受傷，但皆無生命危險。1050914

(中央社)