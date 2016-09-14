颱風侵襲 台東上百溪流警戒溫泉橋封橋

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我要評比

台東今天中午過後持續風強雨大，總共有103條溪流達到土石流黃色警戒；知本溫泉橋溪水暴漲封橋。

台東縣政府表示，延平鄉10條、卑南鄉39條、金峰鄉7條、達仁鄉8條、大武鄉21條、太麻里鄉16條及池上鄉2條土石流潛勢溪流，已被水土保持局發布為土石流黃色警戒區。

由於颱風從恆春過境，造成屏東山區大雨，上游在屏東山區的台東知本溪暴漲，下午1時封閉溫泉橋。1050914

(中央社)