醉男大鬧公車 司機開到派出所報案

我要評比

47歲劉姓男子昨晚酒後搭客運大聲騷擾乘客，司機直接把車開到派出所報案，員警陪著劉男搭車，未料劉男又辱罵員警，遭移送法辦。

一名基隆客運司機昨天晚間8時多，將客運開到第四警分局安定派出所門口停放後，司機下車向警方表示，車上乘客劉男不斷大聲言語騷擾乘客，恐有影響安全之虞，請求警方協助。

警方為了保護乘客，上車向劉男詢問發生經過及相關情形，並陪同劉男搭車打算到海洋廣場，未料途中劉男卻辱罵員警「菜鳥仔」、「鱉三」，警方立即上銬壓制劉男，同時呼叫支援警力，將劉男帶回派出所。

劉男向警方供稱，昨天同事邀請他到野柳參加中秋聯歡晚會，由於擔心酒駕才會改搭客運上班，回程時想到80多歲的母親，常向他抱怨基隆客運司機態度不佳，才會酒後失控辱罵司機。

「我知道我的行為不對，警察到車上時，其實我也沒印象」，劉男對於酒後失態感到懊悔不已。警方訊後依妨害公務罪嫌，將劉男移送基隆地檢署偵辦。1050914

(中央社)