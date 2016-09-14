醉男大鬧公車 司機開到派出所報案
47歲劉姓男子昨晚酒後搭客運大聲騷擾乘客，司機直接把車開到派出所報案，員警陪著劉男搭車，未料劉男又辱罵員警，遭移送法辦。
一名基隆客運司機昨天晚間8時多，將客運開到第四警分局安定派出所門口停放後，司機下車向警方表示，車上乘客劉男不斷大聲言語騷擾乘客，恐有影響安全之虞，請求警方協助。
警方為了保護乘客，上車向劉男詢問發生經過及相關情形，並陪同劉男搭車打算到海洋廣場，未料途中劉男卻辱罵員警「菜鳥仔」、「鱉三」，警方立即上銬壓制劉男，同時呼叫支援警力，將劉男帶回派出所。
劉男向警方供稱，昨天同事邀請他到野柳參加中秋聯歡晚會，由於擔心酒駕才會改搭客運上班，回程時想到80多歲的母親，常向他抱怨基隆客運司機態度不佳，才會酒後失控辱罵司機。
「我知道我的行為不對，警察到車上時，其實我也沒印象」，劉男對於酒後失態感到懊悔不已。警方訊後依妨害公務罪嫌，將劉男移送基隆地檢署偵辦。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。