參與國際民航組織 藍委：光美國背書不夠

中國國民黨立法院黨團總召廖國棟今天表示，為了國民的生命財產安全，當然要參加ICAO，但是光靠美方背書是不夠的，陸方有很大的發言權，盼行政院長林全與總統蔡英文多溝通。

對於台灣參與國際民航組織（ICAO），外交部長李大維昨天表示，目前為止美方都很盡力幫忙，對於9月27日能否參與，目前是樂觀的看法。但中國大陸國台辦今天重申「一中」原則，指台灣不承認「九二共識」導致兩岸聯繫溝通機制停擺，使相關問題無法處理。

廖國棟今天受訪表示，國民黨過去奮鬥多年，終於取得兩岸間默契，讓台灣得以參加國際民航組織，但今年馬上要開年會了，但台灣到現在都還沒有收到邀請函。

廖國棟指出，台灣當然要參加國際組織，這關乎國民的生命財產安全，尤其是ICAO，但依兩岸現在的關係，台灣能否像過去拿到邀請函，目前看起來是大有疑問的，盼林全多跟蔡總統溝通。

廖國棟說，光靠美方背書要參與ICAO是不夠的，當時台灣能參加是因為中國大陸釋出非常大的善意，再加上台灣多次以人民的生命財產安全向北京提出要求，最後陸方才同意，陸方在ICAO有很大的發言權。

民進黨立委蘇巧慧則表示，大家都很清楚台灣的國際處境艱困，要在美中兩大國間如何達到平衡，讓台灣在國際上有自己的空間，也一直是大家努力的範疇，在這個部分，新政府真的要更努力，為台灣走出新的路。1050914

(中央社)