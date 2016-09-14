高雄監獄逃獄案 監院糾正法務部

高雄監獄6名受刑人挾持人質奪取槍彈越獄案，監察院司法及獄政委員會今天通過監委高鳳仙、楊美鈴所提糾正案及調查報告，糾正法務部、矯正署及高雄監獄，並請行政院檢討改善。

監察委員高鳳仙、楊美鈴說明，有關6名受刑人持槍挾持人質事件，除提案彈劾監獄長官外，高雄監獄於整體事件處理失當，故提案糾正，理由大致為，高雄監獄平日疏於工場作業工具管理及檢身機制，致該監6名受刑人輕易將作業用剪刀夾帶出工場，進而挾持人質發生暴動越獄事件。

監委表示，高雄監獄平日未重視警鈴設置及測試，各級主管人員於暴動初始處置疏誤，致失應變鎮暴先機。此外，6名受刑人曾透過矯正署前署長於媒體上所提的5點訴求，其中包括假釋及三振法案之適當性及勞作金不足訴求，監察院提案糾正矯正署。

監委說明，各矯正機關從事不同作業的收容人所得勞作金相差過鉅，易生不平之心，與聯合國「受刑人處遇最低限度標準規則」關於矯正機關應建立囚犯工作公平報酬制度的規定不符，大部分收容人無法藉由作業所得勞作金維持日常生活所需，須長期依賴親友救濟，有損其人性尊嚴，致使6位受刑人以「靠家人接濟，活得毫無尊嚴」為由而越獄自殺，核有違失。

此外，高鳳仙、楊美鈴指出，矯正機關長年超收問題嚴重，故提案糾正法務部並請行政院檢討改善，法務部雖於103年間擴建台中女子監獄，於104年間接管國防部移撥的台南監獄及北部地方軍事法院檢察署看守所而成立台南監獄第2監獄及八德外役監獄，使104年度各矯正機關超收比例比103年度的16.2%低，但仍高達12.9% (收容人數共6萬2899名，超收7223名)，且平均每位收容人分配面積僅約0.62坪，不符應至少分配0.7坪規定，亦遠低於美國2.24坪及日本2坪，顯見超收問題依然嚴重。

監委也指出，各矯正機關現有戒護人力僅4567名，與收容人比例為1：13.77，有逐年惡化趨勢，且遠高於外國，顯示戒護人力嚴重短缺。此外，各矯正機關教化人員現有員額僅381名，與收容人數之比例約為1：165，顯示教化人力短缺情形嚴重。而且，行政院104年核定的戒護人員專業加給金額20年未調整，直接及間接戒護人員之每月僅新台幣3000元及2300元，較警察人員的警勤加給及海巡等專業人員危險職務加給減少許多。1050914

(中央社)