菜網纏電線 高鐵台南至左營雙向暫停運轉

圖為高鐵。（本報資料照片）

（16：15更新）強颱莫蘭蒂暴風圈籠罩南台灣，台灣高鐵今天宣布維持全線正常營運，但目前嘉義以南風強雨大，下午1時許因有異物纏繞電車線，南下633列車集電弓斷裂、暫時停車，高鐵公司已緊急由左營站派出接駁列車，目前633車上420位旅客已由接駁列車接回左營站。

高鐵「卡」在台南站，無法再開往左營站，引發不少旅客哀號，PTT八卦版有網友表示，原訂下午2:00到左營的車，到下午2:38還卡在台南，車子一直被風吹得搖搖晃晃，列車停駛更停電、停水，讓整台車都開始發臭。

也有網友說，後方639次南下列車也臨停雲林站、卻沒開門，全車旅客枯等近2小時；另名搭乘133次直達列車的蕭姓民眾原預計3點出頭返回高雄，卻也卡在雲林站動彈不得，更沮喪表示「好……我死定了，看我怎麼辦。」

台灣高鐵指出，今（14）日13時38分，高雄燕巢路段發生菜網遭強風吹落纏繞架空線事件，造成南下633列車集電弓斷裂、暫時停車，高鐵公司已緊急由左營站派出接駁列車，目前633車上420位旅客已由接駁列車接回左營站。

高鐵台南站已協調客運業者，自15時20分啟動左營到台南站間轉乘接駁，協助旅客往返台南—左營區間。受此事件影響，高鐵公司宣布暫停台南至左營區間運轉，所有南下列車行駛至台南，北上列車改自台南站發車。此外，15時以後，所有不停靠台南只停靠左營之直達列車，將行駛至台中站後折返。

(集團連線報導)