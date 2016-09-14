菜網纏電線 高鐵台南至左營雙向暫停運轉
（16：15更新）強颱莫蘭蒂暴風圈籠罩南台灣，台灣高鐵今天宣布維持全線正常營運，但目前嘉義以南風強雨大，下午1時許因有異物纏繞電車線，南下633列車集電弓斷裂、暫時停車，高鐵公司已緊急由左營站派出接駁列車，目前633車上420位旅客已由接駁列車接回左營站。
高鐵「卡」在台南站，無法再開往左營站，引發不少旅客哀號，PTT八卦版有網友表示，原訂下午2:00到左營的車，到下午2:38還卡在台南，車子一直被風吹得搖搖晃晃，列車停駛更停電、停水，讓整台車都開始發臭。
也有網友說，後方639次南下列車也臨停雲林站、卻沒開門，全車旅客枯等近2小時；另名搭乘133次直達列車的蕭姓民眾原預計3點出頭返回高雄，卻也卡在雲林站動彈不得，更沮喪表示「好……我死定了，看我怎麼辦。」
台灣高鐵指出，今（14）日13時38分，高雄燕巢路段發生菜網遭強風吹落纏繞架空線事件，造成南下633列車集電弓斷裂、暫時停車，高鐵公司已緊急由左營站派出接駁列車，目前633車上420位旅客已由接駁列車接回左營站。
高鐵台南站已協調客運業者，自15時20分啟動左營到台南站間轉乘接駁，協助旅客往返台南—左營區間。受此事件影響，高鐵公司宣布暫停台南至左營區間運轉，所有南下列車行駛至台南，北上列車改自台南站發車。此外，15時以後，所有不停靠台南只停靠左營之直達列車，將行駛至台中站後折返。
(集團連線報導)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。