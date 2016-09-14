網友質疑未放颱風假 柯P：須達氣象局標準

我要評比

強颱莫蘭蒂侵襲南台灣，台北市今天也出現瞬間強陣風，網路上出現批評北市府今天未放颱風假的聲音，市長柯文哲下午出席反毒活動後對此表示，放颱風假要符合中央氣象局標準、達到幾級風，反正現在都「按規定辦事」。

(中時)