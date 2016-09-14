莫蘭蒂狂風驟雨 高雄員警奔波救災

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莫蘭蒂狂風驟雨，高雄市三民區寒軒陽明店招牌被吹落。（柯宗緯攝 ）

莫蘭蒂狂風吹倒高雄市仁武區行道樹小葉欖仁，阻礙行車安全，員警冒雨鋸樹解危。（呂素麗翻攝）

莫蘭蒂狂風吹倒高雄市仁武區行道樹小葉欖仁，阻礙行車安全，員警冒雨鋸樹解危。（呂素麗翻攝）

莫蘭蒂狂風吹倒高雄市仁武區行道樹小葉欖仁，阻礙行車安全，員警冒雨鋸樹解危。（呂素麗翻攝）

莫蘭蒂颱風造成多處路樹倒塌，三民區自由一路高醫附近，有1棵大樹倒塌正好砸中1台小客車，車子全毀，幸好無人傷亡。（翻攝自網路）

莫蘭蒂狂風驟雨，14日造成高雄市仁武分局轄內大樹區溪埔國中、省道興田路的路樹小葉欖仁傾倒，阻礙車道；溪埔派出所警員林光明與鍾文榮獲報後，冒雨自備電鋸自行鋸木整理、並徒手搬運該路段行道樹，全力排除路面障礙物、恢復道路順暢。

仁武分局分局長李金龍除囑咐各執勤同仁要注意自身安全，也呼籲里民颱風期間儘量不要出門，避免危險。

而三民區自由一路高醫附近，中午傳出路樹倒塌意外，1棵大樹倒塌正好砸中1台小客車，整台車全毀，幸好車上沒人，未傳出傷亡；而寒軒陽明店的招牌禁不起狂風驟雨，連桿一併掉落，所幸未砸到人車。

(中時)