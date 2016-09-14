薔薔三點式內衣太火辣 友人拿內褲合影炫耀

薔薔在臉書發佈性感照，經常引發不小爭議。(圖/取材自林嘉凌臉書)

薔薔從《我愛黑澀會》出道，作風大膽的她接連在臉書放性感火辣照，也引起正反兩面的評論，而這次她表示為了拍出自我風格，竟換上三點式內衣大露性感，拍完後疑似還將貼身衣物送給友人。

薔薔曾因偷竊、吸毒等負面新聞躍上社會版面。(圖/本報系資料照)

薔薔日前曾發文曾表示「性感是種藝術，並不代表色情」，未料隔天就換上黑色三點式內衣，準備拍攝一系列宣傳照，只見重要部位若隱若現，讓網友直呼要噴鼻血了，雖然部分網友痛批過於情色，不過她無畏批評表示「拍照就是要屬於我的自我風格」，還要粉絲耐住性子期待成品，不過其中一張照片，疑是友人拿著她脫下的內褲一同合照，則讓大批男粉絲表示太羨慕了。

(中時電子報)