薔薔三點式內衣太火辣 友人拿內褲合影炫耀
薔薔從《我愛黑澀會》出道，作風大膽的她接連在臉書放性感火辣照，也引起正反兩面的評論，而這次她表示為了拍出自我風格，竟換上三點式內衣大露性感，拍完後疑似還將貼身衣物送給友人。
薔薔日前曾發文曾表示「性感是種藝術，並不代表色情」，未料隔天就換上黑色三點式內衣，準備拍攝一系列宣傳照，只見重要部位若隱若現，讓網友直呼要噴鼻血了，雖然部分網友痛批過於情色，不過她無畏批評表示「拍照就是要屬於我的自我風格」，還要粉絲耐住性子期待成品，不過其中一張照片，疑是友人拿著她脫下的內褲一同合照，則讓大批男粉絲表示太羨慕了。
(中時電子報)
關鍵字：薔薔
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。