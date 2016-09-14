暴雪校際電競聯賽 中秋 4強上陣決戰

我要評比

「暴雪校際電競運動聯賽」在經過台港澳各校同學熱血激鬥後，《暴雪英霸》、《爐石戰記》、《星海爭霸II》、《鬥陣特攻》各組將於本週末中秋節連假中進行線上4強決戰。

台灣暴雪表示，本週末9月17、18日進行線上4強賽，賽事全程直播，此外，《鬥陣特攻》台港澳公開賽、《暴雪英霸》秋季賽台灣站與《魔獸世界》世界盃聯賽台港澳資格賽持續開放選手報名。

經過海選賽的激烈對戰後，「暴雪校際電競運動聯賽」4個比賽項目的前4強名單已出爐。

《暴雪英霸》將由嘉義大學、開南大學、交通大學、輔仁大學於17日下午4時起率先登場對決；下午6時則由交通大學、輔仁大學、台中高工、元智大學接力開戰《爐石戰記》。

《星海爭霸II》由文化大學、開南大學、鶯歌工商、香港城市大學於18日下午4時起決戰；下午6時《鬥陣特攻》開戰，由樹德科大、南臺科大、世新大學、淡江大學互相爭奪霸主之位。

暴雪指出，此次賽事總獎金逾新台幣110萬，以冠軍選手或隊伍為例，平均每位選手可獲得5萬元獎學金。《鬥陣特攻》冠軍隊將取得台港澳總決賽的種子資格，晉級至「2016年《鬥陣特攻》台港澳總決賽」。1050914

(中央社)