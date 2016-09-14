網傳烤肉網溶重金屬 食藥署實測闢謠

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中秋烤肉，網路卻傳出烤肉網會釋放重金屬傳聞，食藥署實測市售烤肉網、烤盤等，發現無論肉品有無醃過，皆無溶出鉻、鎳、鎘等重金屬，僅驗出豬肉本身的微量鋅，破除不實謠言。

衛福部食藥署採樣10件市售烤肉網、烤肉盤及烤肉墊等各式烤肉器具，分別將未浸泡及醬油浸泡過夜的豬里肌肉片，模擬烤肉情境進行燒烤測試，今天公布測試結果。

食藥署表示，肉類無論有無醃過，都沒有檢出重金屬鉻、鎳、鎘、鉛及鋁，僅檢出極微量、約0.5至12.3 ppm的鋅，依「台灣地區食品營養成份資料庫」顯示，豬里肌肉本身就含有鋅成分，並非烤肉器具導致。

食藥署科長廖家鼎說，鋅是人體必需元素，會影響成長發育、免疫機能及食慾等，成人每天足夠攝取量為15毫克，上限攝取量為35 毫克，以本試驗最高檢出量12.3 ppm計算，每日須食用約3公斤的肉才會超過攝取量上限。

近年很多科學研究指出，肉或肉製品經高溫燒烤後可能會產生苯駢芘及多環芳香族碳氫化合物（PAHs）等有害物質。

食藥署實際將肉片燒烤成全熟、五分焦和全焦，發現沒燒焦的熟肉，其苯駢芘和PAHs分別為0.35、4.1ppb，五分焦的肉片分別是0.66、5.25ppb，都在限量範圍內，但整片幾乎焦黑的肉片，苯芘、PAHs就飆升至32.2、37.6ppb，恐增致癌風險。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海受訪時說，含油脂的肉類經高溫烹調，時間越長、肉類越容易產生致癌物質，油脂滴到火上也會產生PAHs，建議用鋁箔紙包起來再烤，可使受熱更平均，也能避免油脂滴落，降低致癌風險。

不少人擔心鋁箔紙包食材，是否也會溶出致癌物？顏宗海說，只要別讓鋁箔紙碰到酸性物質如檸檬汁、醋等，一般烤肉較無溶出問題。

食藥署建議，民眾勿食用烤焦的食材，建議可將食材切成小片後再烤，或針對較難烤的食材先以蒸、煮或微波等方式烹煮後再烤，可縮短燒烤時間，減少有害物質產生。1050914

(中央社)