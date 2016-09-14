烤肉「裝熟」惹禍 腹瀉急診人次恐增5成

大雨攪局，但仍澆不熄很多人中秋烤肉的興致，但切記勿跟肉「裝熟」！衛福部疾管署提醒，上周因腹瀉掛急診的人次已開始增加，且根據近3年統計，過往中秋節當周的急診腹瀉就診人次，均較前一周暴增3~5成。醫師提醒，肉類除了要烤熟外，備料時也要生熟食分開，避免交叉污染。

每逢中秋節，總是一家烤肉萬家香，除了見到許多人在自宅門口、空地烤肉外，各間燒烤店總是座無虛席。28歲的小宇，上周末和朋友到燒烤店聚餐，由於肚子餓，剛開始許多食材才剛放上烤肉架不久，就被他急著夾往嘴裡，晚上肚子出現腹瀉、劇痛等情形，被家人送到醫院急診治療。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海提醒，有些肉類會受到微生物汙染，食用前務必烤熟，否則下肚後可能引發急性腸胃炎，出現噁心、嘔吐、發燒或腹瀉等情形，若情況嚴重應儘速就醫；他補充，很多人會拿生菜包肉吃，由於生菜不會下去烤，故在備料時，蔬果、肉類務必使用不同的砧板和刀子，避免造成交叉汙染。

疾管署指出，蛋未充分加熱，可能會遭沙門氏菌感染；受污染水域生產的貝類，因具有濃縮水中病原物質的特性，若未徹底烤熟下肚，容易感染諾羅病毒、腸炎弧菌、霍亂弧菌等多種致病原。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，中秋節前後是烤肉旺季，但根據監測結果，此時也是每年腹瀉的高峰期之一；根據統計，近4周的全國急診腹瀉每萬人口就診率已有緩升現象，分別為2.40、2.55、2.38、2.43，其中以0~6歲的幼童上升最明顯，感染病原主要為輪狀病毒和沙門氏菌。

根據疾管署近3年統計，中秋節當周全國急診腹瀉就診人次有6289、6627及9238人次，較前一周高出分別1387、2152、3312人次，增加幅度相當大。劉定萍說，除了65歲以上長者以外，其餘年齡層均明顯上升，顯示和中秋烤肉、聚餐脫不了關係。

(中時)