郝籲騰出手管交通 柯：都有在處理

前台北市長郝龍斌今天在臉書表示，最近「塞車」成為家人、朋友間最常出現的問候語，還要現任市長柯文哲騰出手關心「梗塞」的交通。柯下午出席反毒活動後回應，一直有在做，其實昨天交通局長也有跟他討論壅塞路段的處理方式，包括交通工程、紅綠燈管制，還有很多可以做。

媒體問他有沒有覺得台北這兩天很塞？柯文哲說，應該是中秋節前夕，聽說昨天基隆路有車禍、捷運停擺一下也有影響，他昨天看google map上也都是紅的（指塞車）。他說，今天早上剛好交通局、捷運局、捷運公司都有來開會，再針對這種問題做檢討，反正每次遇到就一步步找出問題再改進就好。

(中時)