颱風驗屋好時機，排水、抓漏先健檢

銓威建設堅持施工過程透明化，清楚記錄每個施工環節。（盧金足攝）

久樘開發設計有建築履歷表，將所有的施工過程透明化，圖為十字樑交接位雙箍筋補強。（盧金足攝）

颱風發威！莫蘭蒂以強颱之姿襲台，隨後還跟著雷伊、馬勒卡兩個颱風，讓不少民眾提心吊膽，「家」是不是能挺得住強風大雨，台中市不動產開發商業同業公會副理事長林正昇建議，與其颱風來臨前總是擔心，不如在購屋時多挑慎選，驗屋時仔細檢排水功能，是否有漏水狀況，地、牆的施工品質及門窗關闔是否緊密，都是買屋的重點。

林正昇表示，面對不可預期的天災，像是颱風、地震，容易引起的淹水、漏水、屋塌等問題，與建案品質有相對的關連，慎選有口碑的品牌建商，挑選建案結構、施工工法符和安全標準的產品。

除了建商品牌及建案工法，在選購房屋時，售後服務是重要考量因素之一，若擁有完善售服系統的建商也能在災害造成後，即時協助修繕。

強調永續實用性的銓威建設「一中樂敘」，在結構工程考量地震較易引發龜裂，連帶影響防水效果的問題，加強建築轉角處的結構工程來防止龜裂，除了基本防水層外，在防水層上分別又施作防水保護層及鋪貼磁磚建材，加強防水效果。

針對建物防水部分，銓威建設提供三年保固，保固內免費健檢、修繕，此外，為讓購屋者能夠買得放心，住得安心，銓威建設堅持施工過程透明化，清楚記錄每個施工環節。

慶仁建設以古蹟修復起家，營造、建築工法相當嚴謹，為填補成屋後有限的防水效果，強調扎根的防水工務，對於結構中的建物，反覆持續抓漏，做雨後測試，持續修復，增加建築內外的防水效果；結構完成後，還會針對較易發生漏水狀況的窗戶邊、管道間做防水測試、加強修復等。

售服部分慶仁講求永續服務，備有專業的工務人員，即時協助解決民眾交屋後所遇到的任何房屋問題，就算超過保固時間，只要住戶有電話報修，慶仁建設也不吝提供專業的水電、工班人員協助住戶修繕予以社區住戶最即時、完善售服。

久樘開發董事長特助李晉豪則認為，近年來氣候異常而造成的暴雨淹水，主要原因出在公共建設排水問題上，尤其是舊市區屋齡超過20年以上的房子，更無法承受天災侵害，再加上如節能性不足、水質汙染、室內換氣及噪音……等維護問題，推動防災型都更有其必要。

李晉豪表示，新的重畫區在公共給排水規劃遠比舊市區完善，而新的建築法規、工法技術，乃至於建材設備，都比20年前更提升，以久樘香坡為例，在防水工法上特別強調「一次灌漿」以減少施工接縫，並且在頂樓管路位置預做止水墩灌漿，在浴室輕隔間牆與地面交接處也有做止水墩，防止隔間牆長時間接觸水面而產生質變。

甚至連雷擊都有設想，除了避雷針外，地基埋設銅片接地，增加電流釋放，除了保護人身安全外，更可保障弱電系統不被破壞。

聚合發建設和坤悅開發為維護居住品質，在交屋後一年內，提供兩次免費居家健檢，每半年一次，安排到府會勘使用情形並協助排解、教導使用。另外，也提供完善的永久售後服務，若住戶報修24小時內電聯安排會勘，若無較大的工程修繕，約一週內即可完成；對於保固外的住戶，也仍會提供相關修繕協助。

此外，陸府建設每年都會為住戶進行房屋健檢，平時就為住戶居家安全作把關，避免遇到災害時造成擴大損失，住戶對於強颱來臨也不會擔心受怕。

(中時)