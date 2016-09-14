質疑中年男騙車資 國中生丟水球嗆聲

學生上周在公車站巧遇李男(左)，他表示欠缺車資要回基隆，2名學生好心拿自己的餐費資助，沒想到連續好幾天又遇到李男，學生感覺被騙，因此朝他丟水球嗆聲。（葉書宏翻攝）

新北市永和區2所國中4名學生13日晚間行經永和得和路某公車站，其中一名學生突然朝58歲李姓男子丟擲水球，還嗆聲：「你要在這裡睡多久？你可以換衣服！」路過的民眾錄影上傳爆料公社，引起不少網友圍剿痛批。

影片上傳後，網友們一度以為國中生欺負街友，警方介入調查後發現，李男並非街友，家住新北市中和區，當時正要搭公車前往基隆教會。

影片中，李男被丟水球回頭問「你剛才丟到我了，你知道嗎？」，國中生回嗆「我就是要丟你，怎樣！你要在這裡睡多久？你可以換衣服！」其他國中生發現有人錄影，才趕緊拉著同學快閃。

網友看完影片紛紛痛批學生們是「屁孩」、「台灣教育怎麼了？國中生當街欺負人」警方循線找到李男，他向警方表示，「反正也沒怎樣，算了」不願提告。

校方回應，學生上周在公車站巧遇李男，他表示欠缺車資要回基隆，2名學生將自己的餐費各40元交給他，沒想到連續好幾天又遇到他，學生感覺有被騙，因此才會朝他丟擲水球。

事後發，學生對於自己的行為感到後悔，當初是出於好意借錢給他，並未想要欺負他，將依校規予以懲處。

(中時)