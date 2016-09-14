高雄港12級風 7貨櫃船斷纜搶救中

高雄港貨輪斷纜，在港中漂流。（圖/截自船務網臉書影片）

高雄港14日下午受莫蘭蒂颱風影響，二港口風力達12級，75號碼頭平多魯輪、闊明輪(14000TUE)、89碼頭獵鷹9號輪、51號碼頭同茂101輪、25號碼頭海興輪、47號碼頭明陽輪、57號碼頭同暉輪等陸續傳出斷纜。

高雄港務分公司已分派高港勤公司、港勤公司所有拖船出動，及引水人進行救援，並將漂流至70號碼頭的平多魯輪頂住，而闊明輪因飄至110碼頭撞到起重機2台，船體還卡住另1台起重機，現正陸續搶救中。

據了解，14000TUE貨櫃船，船長368公尺，續航力2萬8900浬，可繞地球1.3圈，比航空母艦還大，若立起來的話比八五大樓還要高20公尺。網友表示，14000TUE貨櫃船是台船承造史上最大貨櫃輪，還有人驚呼，這是在上演屍速列車的劇情嗎？

另外，停放在碼頭上，一個重達4噸的貨櫃，在強風吹襲下，竟如同火柴盒般翻落，可見莫蘭蒂威力有多麼驚人。

(中時)