高雄港12級風 7貨櫃船斷纜搶救中
高雄港14日下午受莫蘭蒂颱風影響，二港口風力達12級，75號碼頭平多魯輪、闊明輪(14000TUE)、89碼頭獵鷹9號輪、51號碼頭同茂101輪、25號碼頭海興輪、47號碼頭明陽輪、57號碼頭同暉輪等陸續傳出斷纜。
高雄港務分公司已分派高港勤公司、港勤公司所有拖船出動，及引水人進行救援，並將漂流至70號碼頭的平多魯輪頂住，而闊明輪因飄至110碼頭撞到起重機2台，船體還卡住另1台起重機，現正陸續搶救中。
據了解，14000TUE貨櫃船，船長368公尺，續航力2萬8900浬，可繞地球1.3圈，比航空母艦還大，若立起來的話比八五大樓還要高20公尺。網友表示，14000TUE貨櫃船是台船承造史上最大貨櫃輪，還有人驚呼，這是在上演屍速列車的劇情嗎？
另外，停放在碼頭上，一個重達4噸的貨櫃，在強風吹襲下，竟如同火柴盒般翻落，可見莫蘭蒂威力有多麼驚人。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。