政院：不讓一條龍惡質觀光行為存在

我要評比

針對觀光一條龍劣質行為，行政院發言人童振源今天表示，交通部將持續加強稽查力度、依法懲處，並持續提供財政部相關資料加強稅務查核，並同時強化旅行業者的自律功能，遏阻低價團操作空間。

針對低價團、自費項目予以管制，童振源說，未來交通部將透過小兩會機制，促請陸方落實組團社之源頭管理責任。

童振源指出，交通部也將引導積極開拓陸客自由行市場，平衡團散客比例，並配合政策鼓勵特殊型態觀光團，鼓勵旅行業積極包裝主題性、短天期、有競爭力的產品，提供旅客更多元的旅遊選擇，使依賴惡質購物的一條龍及零團費不復存在。

(工商)