台南颱風假放半天 市警局護童專案維持交安

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台南市颱風假只放半天，中午放學湧現人潮，警方出動維護交通安全。（麻豆警分局提供）

接送學童下課的車輛將校門前擠得水洩不通，警方啟動護童專案維護秩序。（麻豆警分局提供）

中午風勢雨勢逐漸變大，學生放學人潮。（台南市警局提供）

台南市颱風假放半天，國中小學生到校半天後，中午就得下課返家，中午過後風勢、雨勢逐漸變大，台南市警局為顧及學童安全及疏導家長接送車流，在午間12時許開始啟動「護童專案」，全市16個分局共計出動252人次，設置疏導崗位190處，讓民眾能安全地盡速返家。

由於下午開始停班停課，車流人流造成許多重要路段出現塞車狀況，用路人頗多怨言，警方出動維持交通秩序，讓不少民眾直呼「真窩心」，南市中小學也在1點前完成放學，少數未能接送者，由學校採集中安置看雇，確保安全。

(中時)