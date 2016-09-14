莫蘭蒂攪局 獅猿戰被迫延賽

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桃園棒球場今原定上演獅猿之戰，可惜颱風過境被迫延賽。(中時資料照 周鎮宇 攝)

統一獅與Lamigo桃猿原定今於桃園棒球場交手，不過因颱風莫蘭蒂過境造成比賽場地積水，宣告延賽，延至10月1日禮拜六同場地進行補賽。

今天獅猿兩隊本要在桃園棒球場交手，都試圖終止近期3連敗，可惜因莫蘭蒂颱風攪局，桃園棒球場積水，被迫延賽，加上上周中職也因連日大雨頻頻延賽，近兩周已經延賽6場。

(中時電子報)