司法院人事同意權案 朝野協商無結論
立法院長蘇嘉全今天主持朝野協商後，有關司法院人事同意權案朝野協商共識嚴審，但記名投票相關修法來不及，中國國民黨團保留未簽署協商結論，將開黨團會議討論後再定案。
民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘說，10月底前要行使大法官人事同意權案，如果修法改記名投票加上朝野協商期程可能來不及，但民進黨團同意嚴審、深度審查。
他說，民進黨團同意深度審查，本來公聽會是1天、全院委員會審查改成5名大法官加上司法院長、副院長被提名人各半天，這是立法院做為憲政機關法定義務，希望如期行使同意權，但國民黨團需再開黨團會議討論，希望19日再朝野協商，一定要有結論。
時代力量黨團總召徐永明說，朝野黨團目前達成的共識是按照尚未通過的新法精神嚴審，司法院長、副院長加上5位大法官審查各半天；其次，首次採書面審查機制；第三，記名投票涉及修法，可能來不及，各黨團都同意往修法精神方向做，黨團支持10月底完成。
立法院司法及法制委員會召集委員、國民黨籍立法委員林為洲表示，攸關司法院人事同意權行使的相關修法已審查完竣，民進黨團只能屈就總統府，而無法採用已審查完竣的新法，黨團覺得很無奈，主張用新法精神嚴審人事案，這是不滿意情況下所接受，但仍需要經黨團會議再討論。1050914
(中央社)
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