中菲盼修好 兩國關係面臨新轉折

我要評比

中國大陸副外長劉振民向來訪的菲律賓代表團說，中菲關係已到了新的轉折階段，北京希望菲國能退讓一步，妥善處理分歧。

大陸和菲國雙雙捲入愈演愈烈的南海主權爭端，北京聲稱擁有南海絕大多數區域的主權，但是，汶萊、馬來西亞、台灣和越南也都各自對南海的部分島礁和海域宣稱擁有主權。南海是海上運輸要道，每年航運貿易總額超過5兆美元。

海牙仲裁法院7月針對菲國提起的南海仲裁裁定，大陸聲稱擁有的南海主權無效，但北京當局則不甩這項裁決。

自此之後，雙方就不斷展開外交出擊，希望能夠降低緊張關係；大陸總理李克強曾向菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）說，他希望中菲雙邊關係能夠重返正軌。

大陸外交部昨晚說，副外長劉振民在北京向來訪的菲國外交事務委員會代表說，兩國關係近日因「眾所皆知的理由而陷入低谷」。

聲明引述劉振民談話說：「目前，中菲關係處於新的轉折階段。」

劉振民說，中方希望「菲方能夠退讓一步，妥善處理分歧，推動兩國關係重回對話、協商和友好合作的軌道」。1050914

(中央社)