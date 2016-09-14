監委王美玉籲彈劾應記名投票

監察委員王美玉今天呼籲，行使彈劾權應該要記名投票，「任何事不能躲在機密底下」，監察法也應該與時俱進檢討。

監察院昨天下午通過監委仉桂美、李月德及王美玉等3位監委調查「復興航空GE235南港空難事件」調查報告，並在今天上午召開記者會說明提案糾正民航局，媒體提問若民航局疏失嚴重，為何不彈劾？意外引發監委呼籲行使彈劾應該要記名投票。

王美玉指出，昨天調查報告提出來要糾正民航局，但是因為依監察法規定，彈劾案在移送公懲會之前不能對外透露，礙於規定，所以今天記者會上無法回答媒體或證實相關問題。

媒體再追問依民航局的缺失議處相關人員的層級應該到哪裡？王美玉說調查報告提出後要求議處相關人員，應該是職責上的主管，不會是只有基層人員。

但她隨後表示，「在這裡讓我結結巴巴講，覺得很難過，我想要講的是，我認為彈劾權應該提出來被檢討，應該要記名投票」，立法院即將對司法院人事同意權行使記名投票，監察院彈劾權應該要行使記名投票，「不然你現在問任何問題，我有洩密之嫌」。

她進一步說，早上看了監察法規定，彈劾案在移送公懲會之前不能對外宣洩，要不然就是洩密，所以很抱歉，大家要討論的不是來逼問誰應負責或有沒有彈劾這件事，而是行使彈劾應該要記名投票，對社會大眾有交待、對歷史負責接受人民檢驗。

仉桂美接著表示，體制上問題將來有討論空間，她個人意見是支持王美玉看法，彈劾案必須要記名，這樣才無損委員的專業，但能否扣回監察法第13條，也就是記名算不算洩密，將來法理上大有討論空間。

媒體另提問懲處名單若不滿意還會再提彈劾嗎？王美玉回答，根據監察法規定，監察院行使彈劾權有2次機會，彈劾2次都沒有過就不能再提彈劾，過去有前基隆市長張通榮及前檢察總長黃世銘案彈劾未過案例，可是由於第5屆監委人數不夠所以我們只有1次彈劾權，「而本案已經沒機會再提彈劾」，但她緊接說也不能證實這個案子有沒有提彈劾。

王美玉呼籲監察院可否在行使彈劾權上記名投票，「任何事不能躲在機密底下，天底下沒有永遠的機密，機密總有解密的一天」，但目前法就是這樣規定，監察法已經多少年沒有修改了，所以應該監察法要與時俱進，因為記名投票是負責的，展現為何你支持或反對，這都要接受人民檢驗。

最後王美玉表示，現行的制度設計讓人覺得職權行使受限，且第四屆監察委員讓監察院背負了一個負面形象，就是張通榮案彈劾2次都沒過、黃世銘案也是彈劾2次沒過。1050914

(中央社)