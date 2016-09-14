柏林僑務工作座談 僑團會員高齡化

柏林地區僑務工作座談會當地時間11日舉行，駐德代表謝志偉到場勉勵僑領群策群力，為僑務及外交一起打拚。

與會者表示，僑務工作推展因為財源縮減以及僑團會員高齡化而面臨困境；應鼓勵年輕一代的社群組織，依照他們的需求舉辦活動，強化年輕族群的規模。

剛受聘擔任僑務促進委員的柏林台灣協會長李蕙芬表示，近年來不少留學生及旅德年輕人加入，將計畫籌辦活動，加強來自台灣的年輕人及在德的華裔第二代的交流連繫，擴大友台的新生代力量。1050914

(中央社)