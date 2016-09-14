洪秀柱盼新會期讓外界刮目相看國民黨
中國國民黨主席洪秀柱今天表示，黨團總召與政策會執行長雖然崗位不同，但榮辱與共；國民黨會努力打拚，希望新會期讓外界有更好印象、刮目相看。
國民黨下午召開中常會，洪秀柱先授證給立法院黨團總召集人廖國棟、書記長江啟臣、首席副書記長王育敏等人。國民黨並特別為廖國棟在中常會上，安排與洪秀柱、副主席詹啟賢、胡志強、林政則、政策會執行長蔡正元等人，同坐台上。
洪秀柱致詞時表示，今天頒發黨團幹部證書，心中無限感觸，因為國民黨今年失去中央執政權，國會多數席次也喪失，黨籍立委上會期遭逢困難環境，「寒天飲冰水、點滴在心頭」，感謝大家依然勇於任事。「寒天總會過去，烏雲不會永遠遮日」。
她說，立法院新會期開始，依然面臨很多挑戰，需要新任黨團幹部團結一致，帶領黨團發揮更大戰力。
洪秀柱指出，為提升黨團戰力與自主性，上會期經過2次選舉選出總召；總召負責與黨中央溝通橋梁，有關立法院議事策略，也希望總召多擔一份責任。
她說，黨團與政策會都是黨組織重要一環，總召與政策會執行長都是推動立法院政策重要推手，各有分工，但一起合作，雖然崗位不同，但榮辱與共，所承受壓力與努力目標一致。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。