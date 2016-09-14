洪秀柱盼新會期讓外界刮目相看國民黨

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中國國民黨主席洪秀柱今天表示，黨團總召與政策會執行長雖然崗位不同，但榮辱與共；國民黨會努力打拚，希望新會期讓外界有更好印象、刮目相看。

國民黨下午召開中常會，洪秀柱先授證給立法院黨團總召集人廖國棟、書記長江啟臣、首席副書記長王育敏等人。國民黨並特別為廖國棟在中常會上，安排與洪秀柱、副主席詹啟賢、胡志強、林政則、政策會執行長蔡正元等人，同坐台上。

洪秀柱致詞時表示，今天頒發黨團幹部證書，心中無限感觸，因為國民黨今年失去中央執政權，國會多數席次也喪失，黨籍立委上會期遭逢困難環境，「寒天飲冰水、點滴在心頭」，感謝大家依然勇於任事。「寒天總會過去，烏雲不會永遠遮日」。

她說，立法院新會期開始，依然面臨很多挑戰，需要新任黨團幹部團結一致，帶領黨團發揮更大戰力。

洪秀柱指出，為提升黨團戰力與自主性，上會期經過2次選舉選出總召；總召負責與黨中央溝通橋梁，有關立法院議事策略，也希望總召多擔一份責任。

她說，黨團與政策會都是黨組織重要一環，總召與政策會執行長都是推動立法院政策重要推手，各有分工，但一起合作，雖然崗位不同，但榮辱與共，所承受壓力與努力目標一致。1050914

(中央社)