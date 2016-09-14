颱風莫蘭蒂來襲 梨山電線桿樹木倒塌

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莫蘭蒂颱風來襲，台中市和平區昨晚颳起強風，有樹木、電線桿倒塌，部分聯外道路交通中斷，有住戶停電，相關單位持續搶修。

和平警分局表示，梨山地區台8線89公里處1座電線桿倒塌，通往福壽山農場的道路也有1座電線桿倒塌。

梨山地區現正值蜜蘋果、雪梨、甜柿生長期，強風吹過，不少位於迎風面的蜜蘋果掉落一地，損失慘重，有果農希望能有廠商協助，將落果製成果乾，減少農損。1050914

(中央社)