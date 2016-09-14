立委質疑新南向預算少 政院：投入資源遠大於42億

針對立委質疑新南向預算太少，行政院發言人童振源今天表示，新南向政策推動計畫106年度是推動執行的第一年，目前各部會刻正規劃研擬工作計畫，俟工作計畫確定後，除將充分運用各部會現有資源外，亦將結合地方政府、國內企業及NGO之資源及力量，106年政府整合及投入資源會遠較42億元預算為高。

童振源說，政府將積極和東協主要貿易夥伴與印度洽簽經濟合作協定(ECA)，或個別經濟合作項目，更新及強化已簽訂的雙邊投資及租稅協定，並建立重大事件預警及應變機制，有效掌握可能風險。

(工商)