立委質疑新南向預算少 政院：投入資源遠大於42億
針對立委質疑新南向預算太少，行政院發言人童振源今天表示，新南向政策推動計畫106年度是推動執行的第一年，目前各部會刻正規劃研擬工作計畫，俟工作計畫確定後，除將充分運用各部會現有資源外，亦將結合地方政府、國內企業及NGO之資源及力量，106年政府整合及投入資源會遠較42億元預算為高。
童振源說，政府將積極和東協主要貿易夥伴與印度洽簽經濟合作協定(ECA)，或個別經濟合作項目，更新及強化已簽訂的雙邊投資及租稅協定，並建立重大事件預警及應變機制，有效掌握可能風險。
(工商)
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