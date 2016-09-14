被問颱風假回「放個毛」？魏明谷：秘書小孩誤傳

蘭蒂颱風天要不要放假？彰化縣長魏明谷昨晚在臉書私訊回：「放個毛！」網友瘋傳，引起軒然大波。（吳敏菁翻攝）

蘭蒂颱風天要不要放假？彰化縣長魏明谷昨晚在臉書私訊回：「放個毛！」網友瘋傳，爆料公社評神回。（吳敏菁翻攝）

魏明谷今天出席教師表揚，坦承對回應不知情，會檢討網路管理。（吳敏菁攝）

魏縣長卯起來？莫蘭蒂颱風天要不要放假？彰化縣長魏明谷昨晚在臉書回應：「放個毛！」網友瘋傳，引起軒然大波，颱風沒來縣府先成了「重災區」，縣長魏明谷今天上午出席「彰化縣教師節表揚資深暨特殊優良教師大會」再度澄清，是秘書小孩誤傳，網路管理會再做檢討。

號稱21年來最強颱風莫蘭蒂來是洶洶威脅南台灣，彰縣政府昨晚8點宣布彰化縣未達停班停課標準，照常上班上課，仍有民眾眾在魏明谷個人臉書私訊提問「不放嗎」，卻被回覆「放個毛」，昨晚10點被截圖PO在魏明谷臉書上，引發熱議。

有網友稱許縣長真的「卯」起來了、不是毛，爆料公社評「神回」，也有人說「霸氣」、「魏神」等，但已有人不以為然，痛批「超狂」，一縣之長，回應如此輕率！更多人加入搞笑行列，不如配個音吧！更好笑，史上最狂縣長喔。

第一時間新聞處長林德宇趕緊滅火，解釋縣長秘書是縣長臉書的管理員之一，她的手機當時被讀高中的兒子拿去玩，搞笑回覆。會檢討臉書管理疏失。

魏明谷今天出席教師表揚，對「毛」事並不知情，後來了解，當時秘書在開車，就讀高中的兒子玩她的手機，看到是同學的提問，就回傳了，結果造成誤會，深感抱歉，未來在網路管理上會再做檢討。

魏明谷也說，對於網友的熱議，他認為都是網路語言，無傷大雅，並強調會檢討網路管理。

(中時)