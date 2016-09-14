台鐵東部幹線南下列車 17：50陸續復駛

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台鐵14日稍早宣布，南下列車預計17時50分起陸續恢復行駛，並加開花蓮往台東5432次全車自由席普悠瑪號，17:50開車。(資料照片，鄧博仁攝)

強颱莫蘭蒂暴風圈仍籠罩南台灣，台鐵南迴線今天全日各級列車停駛；東部幹線花蓮至台東間原也是全天停駛。但台鐵稍早宣布，東部南下列車預計17時50分起陸續恢復行駛，並加開花蓮往台東5432次全車自由席普悠瑪號，17:50開車。

實名制列車(樹林=台東)5252次、桃園市府返鄉專車(楊梅=台東)5948次正常行駛至台東。另增開樹林往台東5436次(台北18:00開)全車自由席太魯閣號，時刻、停靠站均同436次。

之後台北往台東班次預計行駛438、440、442、448、616次跨日。台東往台北班次預計行駛445、447、655次跨日。

西部幹線(基隆=臺北=潮州)晚間18點後，嘉義以南仍全面停駛。(一)北上對號列車：18時後北上列車由嘉義站始發。 (二)南下對號列車： 18時後南下列車行駛至嘉義站止。 (三)區間車:自3171次行駛至台南止之後，嘉義-屏東間全部 停駛，俟風雨情形陸續恢復行駛。 四、阿里山森林鐵路9月14、15日兩天列車全面停駛。

(中時)