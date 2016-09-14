莫蘭蒂颱風來襲 截至下午3點全國有51萬戶停電

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莫蘭蒂颱風來襲，台電公司表示，到今天下午3點為止，全國累積停電用戶數約60萬餘戶，目前已修復約8.6萬餘戶，還有約51萬餘戶停電中。主要停電地區為屏東縣約29萬多戶、高雄市約17萬餘戶、台南市約2.3萬餘戶、台東縣約1.6萬餘戶、南投縣約3200餘戶，以及花蓮縣約2200餘戶。

(中時)