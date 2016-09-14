金敏喜被爆分手人夫 改口不是婚外情
34歲韓國女星金敏喜今年6月被爆戀上大21歲已婚導演洪尚秀，一度傳出兩人不顧輿論壓力，偷偷跑到美國秘婚，豈料昨日又傳出分手消息，對此，洪尚秀透過友人之口否認秘婚傳言，並稱與金敏喜從頭到尾都無婚外情，純粹是友情罷了。
金敏喜日前傳出與洪尚秀情已逝，兩人在2個月前分手，據親近的友人說法，洪尚秀是為了金敏喜的未來，決定「分手」，不過該友人也強調，其實洪尚秀與金敏喜從頭到尾都不是婚外情，只是很愛電影的人結下的友情，並非是戀人關係。
金敏喜去年因為拍攝電影《這時對那時錯》邂逅洪尚秀，繼而發展成不倫關係，洪尚秀妻子曾對媒體透露，丈夫自去年底離家後，就再也沒回來過，但她絕對不會離婚，會等待丈夫回頭。
(中時電子報)
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