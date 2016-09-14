鐵路風災 路基掏空電車線斷
強颱肆虐，台鐵傳災情，主要是花東路線，包括路基掏空、流失、電車線斷、電桿傾斜，台鐵已派人搶修。
台鐵下午最新公布的災情如下：
一、東竹-富里間104公里300公尺鐵路小橋路基掏空約20至30公尺。
二、南平站內電車線迴流線斷線，搶修時間預估2小時；另繼電器箱被強風吹倒，預估下午3時搶修完成。
三、山里-鹿野間146公里500公尺邊坡滑落，路基流失約5公尺。
四、志學站北端（花蓮站起12公里）19號電桿傾斜，預估下午4時30分搶修完成。
五、高雄-新左營間（美術館平交道）400公里537公尺處有電車線斷落，已通知電力段派員處理。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。