鐵路風災 路基掏空電車線斷

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我要評比

強颱肆虐，台鐵傳災情，主要是花東路線，包括路基掏空、流失、電車線斷、電桿傾斜，台鐵已派人搶修。

台鐵下午最新公布的災情如下：

一、東竹-富里間104公里300公尺鐵路小橋路基掏空約20至30公尺。

二、南平站內電車線迴流線斷線，搶修時間預估2小時；另繼電器箱被強風吹倒，預估下午3時搶修完成。

三、山里-鹿野間146公里500公尺邊坡滑落，路基流失約5公尺。

四、志學站北端（花蓮站起12公里）19號電桿傾斜，預估下午4時30分搶修完成。

五、高雄-新左營間（美術館平交道）400公里537公尺處有電車線斷落，已通知電力段派員處理。1050914

(中央社)