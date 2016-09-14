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莫迪潔淨印度計畫 首都幾乎沒進展

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印度總理莫迪兩年前推出「潔淨印度」（Clean India）計畫所編列的預算，在首都新德里幾未動用，廁所興建進度緩慢。

莫迪兩年前推出「潔淨印度」（Clean India）計畫，希望興建許多廁所，讓印度人在2019年讓再也不用隨地便溺，但這項計畫進展不大。

根據「公民社會非政府組織中心」（NGO Centre for Civil Society）所做的最新調查研究報告「2016年德里市民手冊」（The Delhi Citizens Handbook 2016）顯示，由印度中央政府直接任命掌控的新德里各個市政機構，幾乎沒有動支任何預算在興建廁所上。

手冊指出，如北德里市政機構（The North Delhi Municipal Corporation）對上個財政年度核發下來用在「潔淨印度」的4億6280萬盧比，沒有動用一分一毫來興建廁所。

「今日郵報」（Mail Today）報導，撥給南德里市政機構的3億1630萬盧比「潔淨印度」預算，只用了79.3萬盧比，也就是僅執行預算的0.25%；東德里市政機構也收到4億1980萬元預算，但動支情況不清楚。

根據這份研究，在「潔淨印度」計畫推出後，新德里總共新建4656間社區廁所，但多數是由不在「潔淨印度」計畫之下的非市政機構「德里城市住房改進委員會」（ DUSIB）所興建，因此並未動用「潔淨印度」預算。

不過，DUSIB仍收到德里各市政機構透過印度國家任務理事會（State Mission Directorate）轉來的5.1億盧比，以興建廁所。

此外，即使興建了廁所，但這些廁所仍苦於沒有供水和污水處理設施。

對此，包括北德里和南德里市政機構都宣稱，現在來談花費細節和成果都還太早。

也許真如印度人的習慣，所有成果要到最後一秒鐘，才會突然產生出來，因為達成「潔淨印度」計畫目標，還有2年半的時間。1050914

(中央社)

關鍵字：印度德里廁所機構計畫
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