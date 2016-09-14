鄭明典：莫蘭蒂眼牆在高雄和台南

氣象局預報中心主任鄭明典今天下午在臉書上說，莫蘭蒂颱風的颱風眼牆在高雄和台南，南部的民眾要多加小心，沒事不要出門。

強烈颱風莫蘭蒂來襲，南部地區民眾現在還不能輕忽，氣象局預報中心主任鄭明典說，颱風眼旁邊的環狀雲系稱為「眼牆」，那是颱風的風雨最猛烈的區域。

他說，從雷達回波可以看到，莫蘭蒂颱風的眼牆雲系掠過高雄和台南靠海區域，這些區域就會感受到風強雨急。高雄還會比台南嚴重，因為風從海上來幾乎沒有被阻擋。

鄭明典提醒南部的民眾要多加小心，沒事留在家裡比較安全。

根據中央氣象局最新預報，颱風莫蘭蒂過去強度略為減弱且暴風圈亦較縮小，目前中心在高雄西方近海，向西北移動，暴風圈仍籠罩恆春半島、南投、台中以南、花蓮以南及澎湖地區，對台東、花蓮、恆春半島、南投、台中以南地區及澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續。預計此颱風強度仍有減弱的趨勢。1050914

(中央社)