帶傷勇奪帕奧健力銅牌 林資惠：2020東京拿回金牌
又是雲林之光！崙背鄉舊庄村的身障健力選手林資惠，勇奪里約帕奧79公斤級健力銅牌，這是她第四次參加帕奧。林的爸媽開心得合不攏嘴，不過希望女兒該退休了，但林資惠表示「東京2020年，我會加倍努力把屬於我的金牌拿回來！」
現年35歲的林資惠連續在2004年雅典帕奧、2008年北京帕奧贏得75公斤級健力金牌，2012年倫敦帕奧獲銅牌，12日出賽里約帕奧再獲79公斤級銅牌。
縣議員李明哲前往林資惠的崙背鄉舊庄村老家貼紅紙、放鞭炮致賀，林的爸媽開心合不攏嘴，直說「謝謝大家這麼關心」，但林媽媽捨不得女兒雙手舊疾，直說「希望她退休了啦。」
林媽媽說，林資惠兩肩的舊傷已經很嚴重，這次再參加里約帕運很勉強，女兒一心想去讓她去，沒想到還拿到銅牌，真的很不容易，已安排好回國開刀事宜了。
林資惠的鬥志旺盛已決定再挑戰2020東京帕奧，她透過李明哲的Line向粉絲致意「謝謝大家的支持與鼓勵！東京2020年，我會更加倍努力把屬於我的金牌拿回來」。
林資惠說，這次比賽墨西哥選手追賽她，最後一舉定勝負，非常刺激。
李明哲表示，資惠的腳雖然不能行走，但是她的內在力量非常強大，是個很樂觀、有主見、有決斷的女孩，她掌握自己健力的長才，也關注著周遭事物，因為參加帕奧的緣故接觸了記者，她對於運動員的媒體公關也很有想法，上一次帕奧拿銅牌，在家宴客拍照的時候，她還充當導演。
他說，許淑淨是崙背草湖村人、林資惠是崙背舊庄村人，崙背很光榮，兩個鐵娘子讓雲林揚眉吐氣，這兩位女性的精神，不屈不撓，勇敢堅毅，令人欽佩也是雲林人的典範，希望縣府能在高鐵虎尾站以他們兩人這麼多年來的表現，行銷雲林的樸實與堅毅，也做為乘客下車的第一印象。
林媽媽今天仍在崙背菜市場賣豬肉，縣府預定去家裡貼紅紙，林媽媽忙做生意走不開，不斷道謝「謝謝大家，李議員、公所、代表會都有來貼紅紙，都這麼關心，感謝啦。」
(中時)
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