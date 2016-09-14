MLB》金鶯破襪追上藍鳥 美聯外卡並列龍頭

巴爾的摩金鶯擊敗波士頓紅襪，與藍鳥並列美聯外卡龍頭。（美聯社）

美聯外卡龍頭爭奪戰進入白熱化階段，場場都是關鍵，昨暫排外卡第2的巴爾的摩金鶯，14日強碰波士頓紅襪，靠第2局哈帝、萊默、史構普三發紅不讓打下6分，終場6比3勝出，同時藍鳥則敗給光芒，使得兩隊戰績相同，並列美聯外卡龍頭。

金鶯此役對決美東霸主紅襪，第2局就展開攻勢，5棒川波安打開啟攻勢，緊接著保送跟野手選擇，金鶯打者進占一二壘，此時當家游擊手哈帝不手軟，掃出直擊左外野看台的3分炮，而紅襪波莫倫茲還驚魂未定，萊默又再補上2分炮，單局進帳5分奠定勝基，隨後第9局再靠史構普陽春彈拉開比數，就以3分帶走勝利。

而藍鳥與光芒之戰，賽前居外卡龍頭的藍鳥，全場雖擊出9支安打，但缺乏關鍵一擊，僅靠捕手羅素馬丁2分炮得分，反觀光芒則有A.拉米瑞茲及小蘇沙聯手敲2轟打下4分，第9局再靠連續安打攻勢追加2分，藍鳥無力追趕，最終2比6敗下陣來，連同此役，藍鳥9月11場比賽輸了其中8場，狀況低迷。

藍鳥先發史卓曼遭光芒A.拉米瑞茲狙擊，未能替球隊拿下勝利。（美聯社）

金鶯奪勝、藍鳥敗陣，兩隊現在以79勝65敗並列龍頭，金鶯總教練修瓦特認為前2個客場系列賽6戰4勝，才讓球隊仍保有競爭力，「我們在客場把握機會拿下勝利，且這是我們必須去做到的。」不過與紅襪系列賽最後一戰，他們將碰上本季在主場無敵的波塞洛，勢必會有一場惡戰。

此外，近期2連敗的紐約洋基，今與洛杉磯道奇前半段大演投手戰，直到第7局火力總算復甦，艾斯柏瑞、桂格瑞斯7局下的「背靠背」全壘打，以及8局下新秀桑契斯右外野陽春炮，加上投手群完全封鎖道奇打線，以3比0終止連敗，距取得美聯外卡資格，還有2場勝差。

(中時電子報)