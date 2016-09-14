投資減重公司失利 歐普拉早日慘賠38.6億

著名脫口秀主持人歐普拉投資失利，慘賠1.17億美元。（圖/美聯社）

美國知名電視脫口秀天后歐普拉‧溫芙蕾（Oprah Gail Winfrey）昨因轉投資的減重服務公司慧優體（Weight Watchers）股票暴跌，擁有該公司百分之10股份的她，單日資產慘賠1.17億美元（約台幣38.6億元），被外媒調侃為「減重未酬，錢先死」。

據《今日美國》（USA Today）報導，全球知名的脫口秀主持人歐普拉，昨天因轉投資的減重公司慧優體對外宣告將撤換已任職3年的執行長詹姆斯（James Chambers）一事，造成股價持續下跌，讓她從去年10月大量購入至今已損失1.17億美元（約台幣38.6億元），而該公司的市值亦蒸發12億美元（約台幣395億元）之多。

歐普拉於去年10月宣佈以每股13.92美元（約台幣460元）購入慧優體1成股份，成為第3大股東和公司代言人，更宣佈自己將帶頭使用該公司產品健康減重30磅（13.5公斤），她加入的2天內該公司股價上漲1.7倍，曾讓她快速賺進7,300萬美元（約24.1億台幣）。但如今股價跌到9.68美元（約台幣319元），只剩全盛時期26.6美元（約台幣877元）的三分之一，但減重計畫尚未完成，難怪被外界調侃為「減重未酬，錢先死」。

慧優體（Weight Watchers）股票這一年來的走勢。（圖/Nasdaq官網）

透過主持同名脫口秀節目走紅後，歐普拉也開始投資房地產和創辦企業，名下擁有加州、伊利諾州等地多筆房產和2011年自創的歐普拉電視台（Oprah Winfrey Network），出身貧寒的她更是名慈善家，創辦「天使網路」（The Angel Network）透過影響力募資百萬美元對全球貧困地區捐助善款。福布斯雜誌（Forbes）曾估計她的身家超過10億美元（約台幣325億元），這回遭遇滑鐵盧，勢必讓脫口秀女王下次投資時會更加謹慎。

(中時電子報)