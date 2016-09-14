富達月餅送宜蘭偏鄉小學　愛心遍布弱勢兒

富達台灣區負責人暨富達投信董事長王友華（後第二排左一）、富達投信總經理錢梅沁（後第二排左四）率領富達台灣企業公民委員會志工，送愛到偏鄉，與宜蘭三小學學童同慶中秋。(圖/富達提供)

富達愛心志工繼8月14日、8月21日到喜憨兒庇護工場協助製作愛心月餅後，日前更前進宜蘭偏鄉，與喜憨兒及喜憨兒工作人員，一同將愛心月餅禮盒親手送給宜蘭大同鄉三所偏鄉小學小朋友，讓偏鄉孩子們能感受到溫暖的秋節愛心及志工們的熱情。

富達投信表示，宜蘭大同鄉有南山、四季與大同等三所偏鄉小學，學童數有417位，山上學生家長大多種植高冷蔬菜，孩童父母平時忙著務農，吃飯、作息大多需要偏鄉學童自理。在中秋佳節前夕，富達「台灣企業公民委員會」以溫暖服務回饋的心，響應喜憨兒基金會飛躍夢想、送愛到部落活動，將月餅禮盒分送到宜蘭三所部落小學所有學童，創造更多生命的感動。

當天三所國小校長、校務主任、教師們及孩童們，見到喜憨兒、喜憨兒工作人員及富達志工相當開心，現場孩童們除了與喜憨兒、富達志工歡喜互動外，孩子們還換上傳統服飾表演原住民歌謠及舞蹈，天籟歌聲及熱鬧出色的舞蹈獲得如雷掌聲。

富達台灣區負責人暨富達投信董事長王友華表示，透過讓富達志工親身參與公益，跟偏鄉孩童們產生交流互動，除了看到部落孩子們熱情洋溢及孩子們分享他們未來夢想外，更加深員工對金融產業具有高度人性關懷產業的意念，富達「台灣企業公民委員會」將會適時出發，針對特定族群發揮一己力量，激起台灣社會關懷弱勢的熱情，共建溫暖社會。

富達投信總經理錢梅沁指出，富達相當支持公益活動，這次透過富達志工們實際下鄉參與，散播愛心種子，累積更多的關懷能量，未來將持續秉持回饋社會的公益理念，讓台灣成為更有溫度的樂土。

(中時電子報)