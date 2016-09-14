烏坎村風波 林祖鑾小舅子等5人遭通緝
中國大陸廣東省烏坎村經過昨天警民衝突後，局勢漸趨平靜。大陸警方宣布懸賞通緝5名村民，包括前村主任林祖鑾妻子楊珍的弟弟楊少集，但警方未說明他們具體所涉犯行。
綜合英國廣播公司（BBC）中文網及香港電台報導，烏坎村民6月底以來持續遊行，抗議廣東汕尾陸豐市當局以涉嫌收賄為由逮捕民選村主任林祖鑾（又名林祖戀）。
林祖鑾9月8日在廣東佛山市禪城區人民法院受審，被判監3年1個月。消息傳出後，烏坎村民發起罷工罷市，聲援林祖鑾；警方13日凌晨進村逮捕13名村民後，雙方再次爆發激烈衝突。
汕尾陸豐電視台13日深夜播放陸豐警方的懸賞公告稱，任何人協助抓獲一名被通緝村民，即可獲得人民幣10萬元（新台幣約48萬元）獎金；對「窩藏、包庇」者將「依法追究」。
陸豐市公安局這份題為「關於敦促違法犯罪嫌疑人投案自首的通告」宣布通緝魏永漢、蔡加蝦、楊少集、劉漢釵與洪永忠5人，其中楊少集據報為林祖戀妻子楊珍的弟弟。
不過，通告發布後，一些烏坎村民到網路社群媒體上抗議通緝，稱這5名被通緝的村民為英雄，並呼籲各方設法保護他們安全。
一名黃姓村民告訴BBC記者說，「我們沒有人帶頭，沒有組織。我想政府想做的是抓你十幾人，看你們還敢不敢繼續抗議。」1050914
(中央社)
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