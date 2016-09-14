颱風莫蘭蒂來襲 桃機65航班取消

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受到莫蘭蒂颱風來襲，桃園機場今天凌晨到下午1時30分，有65班航班受到影響，包括57班客機與8班貨機，其中又以陸籍航空為多數。

桃園機場公司今天下午表示，受莫蘭蒂颱風影響，桃園機場從凌晨至下午1時30分止，受影響航班總計取消65班。客機取消、出境取消57班，貨機部分入境、出境取消8班，總計65班。

桃園機場公司指出，桃園機場每日出入境航班平均為570班，航班受影響占11.4%，其中又以陸籍航空為多數。

機場公司也表示，桃園機場下午能見度8000公尺，天氣為小陣雨。配合交通部，機場公司防颱緊急應變小組已於昨天起開設，並強化航廈相關設施、排水管線及空橋場面設施等安全檢視與固定。1050914

(中央社)