民調下降利空出盡 柯文哲：扣分都做完

我要評比

台北市長柯文哲今天被媒體問及是否擔心民調下降。柯文哲說，擔心沒用幹嘛擔心，「慢慢做加回來就好」，努力過每一天，且「可以扣分的差不多做完了」。

柯文哲下午出席「105替代役反毒種子培訓暨校園反毒宣導活動」會後受訪，媒體提問，關於施政滿意度倒數第二名及何謂「利空出盡」救民調以及覺得北市近日交通是否很壅塞。

柯文哲說，「可以扣分都差不多都做完了，慢慢加回來就好」；至於是否擔心民調下降，他表示，擔心有用就擔心，擔心沒用幹嘛擔心。

至於是否覺得北市近期交通壅塞，柯文哲表示，可能是因中秋節前夕，且昨天基隆路發生車禍、捷運列車停擺都有影響，上午已找來交通局、捷運局、捷運公司針對這種問題檢討，「每次遇到狀況就一步一步找出問題再改進」。

至於防颱措施和民眾表達今天應該放颱風假，柯文哲說，防颱有既定SOP，經過幾次下來，就按表操課，比較不擔心，颱風到什麼樣的程度，就會啟動什麼樣的防颱措施；至於放假議題，他說，也要達到中央氣象局標準，「反正現在照規定辦事」。

至於國民黨副主席郝龍斌在臉書抨擊柯文哲上任後，讓「塞車」成為台北人最常出現的問候語，呼籲多關心「梗塞」的台北交通。

柯文哲說，其實一直有在進行交通改善，昨天也和交通局長討論如何處理壅塞路段，像從交通工程下手或是紅綠燈管制等。1050914

(中央社)