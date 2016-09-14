行政院：新南向投入資源遠較42億高

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行政院發言人童振源今天表示，明年是推動新南向政策的第1年，將整合NGO的資源及力量，整合及投入資源會遠較預算的新台幣42億元為高。

行政院日前宣布，新南向政策推動計畫將由行政院經貿談判辦公室負責政策協調及推動執行，目標市場為東協十國、南亞六國及澳洲、紐西蘭共18國，106年度編列預算42億元。

親民黨立法院黨團上午召開「政策新難向、預算四不像」記者會。親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，行政院的新台幣42億元「新南向政策推動計畫」，過半數都是研究計畫、論壇及培訓，協助中小企業實地布局的只有1000多萬元，根本閉門造車。

童振源下午表示，106年度是推動新南向政策的第1年，目前各部會刻正規劃研擬工作計畫，等工作計畫確定後，除了將充分運用各部會現有資源外，也將結合地方政府、國內企業及NGO的資源及力量，106年政府整合及投入資源會遠較新台幣42億元為高。

他表示，政府將積極和東協主要貿易夥伴與印度洽簽經濟合作協定（ECA）或個別經濟合作項目，更新及強化已簽訂的雙邊投資及租稅協定，並建立重大事件預警及應變機制，有效掌握可能風險。1050914

(中央社)