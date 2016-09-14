林依晨暫不考慮凍卵 求子先靠自己

藝人林依晨在新片「我的蛋男情人」裡，飾演被年紀追著跑、選擇凍卵的都會女性，被問到現實生活中會不會考慮，她笑說，「我年紀還沒到，我會先靠自己自強。」

電影「我的蛋男情人」今天舉行記者會，導演傅天余、主要演員林依晨、鳳小岳、詹懷雲、程予希出席活動宣傳。

電影劇組遠赴瑞典，拍攝北歐雪景，導演說，當初地點堅持設定在北歐，是想讓男女主角到遙遠的地方旅行，更要有生命起源、世界盡頭的感覺，若是為了節省經費，改到北海道、哈爾濱等地，他是無法接受的。

劇中林依晨與鳳小岳有不少親密對手戲，主持人黃子佼問林依晨，有沒有想過老公的感受，她笑說，「我比較在乎電影整體的呈現。」林依晨透露，她看電影時哭了兩次，因為劇中有不少現實生活中的呼應，她感嘆，女生真的比較容易被年紀、時間追著跑。?

林依晨在新片中，飾演被年紀追著跑、選擇凍卵的都會女性，被問到現實生活中會不會考慮，她笑說，「我年紀還沒到，我會先靠自己自強。」目前有在規律運動，調養身體，希望這一兩年可以有好消息。

「我的蛋男情人」故事講述現代都會女性努力工作，愛情卻亮起紅燈的困境，片中梅寶（林依晨飾）為了尋找幸福，為「蛋」（小孩）與時間賽跑，接連碰上「蛋男」1號、2號、以及3號天菜主廚阿始（鳳小岳飾），展開一場尋找真命天子之旅。

「我的蛋男情人」於9月23日在台上映。1050914

(中央社)