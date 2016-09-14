颱風莫蘭蒂強度稍弱 高雄13級強陣風
強颱莫蘭蒂已經移動到高雄近海，中央氣象局今天說，颱風莫蘭蒂在過去3小時略為減弱，暴風圈也縮小，但威力仍強，高雄已出現13級強陣風。
今年第14號颱風莫蘭蒂暴風圈持續發威，根據中央氣象局最新資料，颱風莫蘭蒂中心目前位在高雄西方50公里處，正以18公里速度向西北移動，暴風圈已籠罩恆春半島、南投、台中以南、花蓮以南及澎湖地區。
氣象局科長謝明昌表示，莫蘭蒂颱風強度持續減弱，中心最大風速為每秒51公尺，已是強颱下限，暴風圈範圍也略縮小，7級暴風半徑200公里，不過，颱風威力仍強，高雄已測得13級強陣風，小琉球也有17米滔天巨浪。
他表示，適逢中秋節將至，今晚6時起是滿潮，提醒西部沿海民眾都要留意海水倒灌，避免前往海邊活動。
至於颱風何時會離開，中秋節是否有機會賞月，謝明昌說，莫蘭蒂颱風明天上午有機會登陸金門，台灣本島將陸續脫離暴風圈，雨勢逐漸趨緩，但是受外圍雲系影響，未來台灣天氣還是不穩定，想要賞月真的得碰運氣。1050914
(中央社)
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